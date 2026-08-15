பைக்குகள் மோதிக்கொண்டதில் தனியார் கல்லுாரி மாணவர் பலி
பைக்குகள் மோதிக்கொண்டதில் தனியார் கல்லுாரி மாணவர் பலி
ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM
மீஞ்சூர், ஆக. 14–
மீஞ்சூர் – வண்டலுார் வெளிவட்ட சாலையில், இரு பைக்குகள் மோதிக்கொண்டதில், கல்லுாரி மாணவர் பலியானார்.
சென்னை அம்பத்துாரை சேர்ந்தவர் ஜெகா, 21. இவர், தனியார் கல்லுாரியில், பி.காம்., மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்தார். இவரும், இவரது நண்பரான, சென்னை பட்டாளம் பகுதியை சேர்ந்த சுகுமார், 22, என்பவரும், நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு, இரண்டு தனித்தனி ‘யமஹா டியூக்’ பைக்குகளில், மீஞ்சூர் – வண்டலுார் வெளிவட்ட சாலையில் வேகமாக பயணித்தனர்.
மீஞ்சூர் அருகே செல்லும்போது, இருவரது பைக்குகளும் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி, விபத்தில் சிக்கின. இதில், ஜெகா பலத்த காயம் அடைந்து, சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் இறந்தார். சுகுமார் லேசான காயங்களுடன் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்த விபத்து தொடர்பாக, செங்குன்றம் போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.