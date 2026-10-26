/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/தனியார் ஊழியரின் பைக் திருட்டு
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த சந்தானகோபாலபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சத்தியமூர்த்தி, 28. இவர், சென்னையில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.
இவர், தினமும் கிராமத்தில் இருந்து திருத்தணி காந்தி சாலை சினிமா தியேட்டர் அருகே உள்ள தனது நண்பர் வீட்டின் முன், தன் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு, ரயில் மூலம் வேலைக்கு செல்வார்.
பின், இரவு திரும்பி வந்து, வாகனத்தை எடுத்துச் செல்வார். நேற்று (அக்.,24) காலையில், வழக்கம் போல் தனது நண்பர் வீட்டின் முன் இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு சென்றார்.
இரவு 8:30 மணிக்கு வந்து பார்த்த போது, மர்ம நபர்கள் தனது இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து, சத்தியமூர்த்தி கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.