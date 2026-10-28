திருத்தணி சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தெலுங்கு எழுத்தர் இல்லாததால் சிக்கல்: வில்லங்க சான்று பெற முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
திருத்தணி சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் தெலுங்கு எழுத்தர் இல்லாததால் சிக்கல்: வில்லங்க சான்று பெற முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:25 PM
திருத்தணி: திருத்தணி சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில், தெலுங்கு எழுத்தர் இல்லாததால், நில உரிமையாளர்களுக்கு வில்லங்க சான்றிதழ் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், வீடுகளுக்கு பட்டா பெற முடியாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
திருத்தணி சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில், திருத்தணி நகரம் மற்றும் ஒன்றிய மக்கள், நிலங்களை வாங்கி பத்திரப்பதிவு செய்வது, வாரிசுகளுக்கு சொத்து பரிமாற்றம் செய்வது, நிலம் விற்பனை செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு, வில்லங்க சான்று கேட்டு விண்ணப்பம் செய்கின்றனர்.
கடந்த 1975ம் ஆண்டுக்கு பின், பத்திரப்பதிவுக்கு வில்லங்க சான்று, ஆன்லைன் மூலம் பெறும் வசதி உள்ளது. அதற்கு முன்னதாக பதிவு செய்யப்படும் பத்திரங்கள் மீதான வில்லங்க சான்று பெற, சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில், அதற்கான கட்டணம் செலுத்தி, நில உரிமையாளர்கள் விண்ணப்பிக்கின்றனர்.
இவர்களுக்கு, குறித்த நேரத்தில் வில்லங்க சான்று வழங்காமல், சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் அலைக்கழிக்க வைக்கின்றனர்.
இதற்கு காரணம், 1975ம் ஆண்டு முன்னதாக செய்யப்படும் பத்திரப்பதிவுகள், தெலுங்கு மொழியில் எழுதப்பட்டுள்ளன.
திருத்தணி நகரம், கடந்த 1969ம் ஆண்டுக்கு முன் வரை, ஆந்திர மாநிலம் சித்துார் மாவட்டத்தில் இருந்தது. ஆகையால், அதிகளவில் தெலுங்கு மொழியில் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதனால், திருத்தணி சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில், தெலுங்கு மொழியில் இருக்கும் பத்திரங்களை தமிழாக்கம் செய்வதற்கு வசதியாக, தெலுங்கு எழுத்தர் நியமிக்கப்பட்டு பணி செய்து வந்தார்.
கடந்த 8 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, தெலுங்கு எழுத்தர் பணியிடம் காலியாக உள்ளதால், தெலுங்கு மொழியில் இருக்கும் பத்திரப்பதிவுக்கு வில்லங்க சான்று வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
இதனால், கிராம நத்தத்தில் உள்ள வீடுகளுக்கு பட்டா பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, கலெக்டர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.