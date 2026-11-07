பத்திரப்பதிவை தனியார்மயமாக்கும் திட்டத்தை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம்
பத்திரப்பதிவை தனியார்மயமாக்கும் திட்டத்தை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 09:44 PM
திருவள்ளூர்: பத்திரப்பதிவு துறையை தனியார் மயமாக்கல் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் முன் நேற்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தமிழக அரசு வணிகவரி மற்றும் பத்திரப் பதிவு துறையை தனியார்மயமாக்கும் முறையில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் அமைக்க அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நேற்று, திருவள்ளூர் மாவட்ட பதிவாளர் அலுவலகம் முன், தமிழக பத்திரம் நகல் எழுத்தாளர் சங்க மாவட்ட தலைவர் சம்பத் தலைமையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஆவண எழுத்தர்கள், வக்கீல்கள், தட்டச்சர் உதவியாளர் என, பத்திரப்பதிவு துறையைச் சேர்ந்த பலர் பங்கேற்றனர்.
இதில், பதிவுத்துறையின் நவீனமயமாக்கல் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சிக்கு முழுமையான ஆதரவு அளிக்கிறோம். ஆனால், தனியார் மயமாக்கலுக்கு நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம். எங்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும்.
எனவே, இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்த கூடாது என, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.