ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு ‘தத்கல்’ மின் இணைப்பு வழங்கல்
ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு ‘தத்கல்’ மின் இணைப்பு வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆதிதிராவிட விவசாயிகள், ‘தாட்கோ’ வாயிலாக ‘தத்கல்’ மின் இணைப்பு பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என, கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
வேளாண் உதவித் திட்டத்தின் கீழ், தாட்கோ மூலம் ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு, ‘தத்கல்’ மின் இணைப்பு வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, உற்பத்திக்கு தேவையான மின்மோட்டார் குதிரை திறனுக்கேற்ப மின் இணைப்பு பெறுவதற்கான செலவில், 90 சதவீதம் மின்பகிர்மான கழகத்திடம், தாட்கோ மானியமாக வழங்கும்.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் ஆதிதிராவிட விவசாயிகளின் ஆண்டு வருமானம், மூன்று லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். விருப்பம் உள்ளவர்கள், https://tahdco.com/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.