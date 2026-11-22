புதுகும்மிடி – சிறுபுழல்பேட்டை சாலை விரிவுப்படுத்த மக்கள் வேண்டுகோள்
புதுகும்மிடி – சிறுபுழல்பேட்டை சாலை விரிவுப்படுத்த மக்கள் வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 21, 2026 04:02 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:58 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: புதுகும்மிடிப்பூண்டி – சிறுபுழல்பேட்டை சாலையை விரிவுப்படுத்த வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த புதுகும்மிடிப்பூண்டி கிராமத்தில் இருந்து, சிறுபுழல்பேட்டை கிராமம் வரையிலான 3 கி.மீ., சாலை உள்ளது. புதுகும்மிடிப்பூண்டி, கரும்புகுப்பம், முத்துரெட்டிகண்டிகை, சிறுபுழல்பேட்டை உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள், இச்சாலை வழியாக சென்று வருகின்றனர்.
இச்சாலையில், 15க்கும் மேற்பட்ட தனியார் தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. இச்சாலை, 3.75 மீட்டர் மட்டுமே அகலம் என்பதால், கனரக வாகனங்கள் எதிரெதிரே கடந்து செல்ல முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றன.
அச்சமயங்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து பாதிப்பால், பள்ளி மாணவ – மாணவியர், தொழிலாளர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
எனவே, இச்சாலையை, 5.5 மீட்டராக விரிவுப்படுத்த, நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.