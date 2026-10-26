மக்கள் குறைதீர் கூட்டம்: 501 மனுக்கள் ஏற்பு

UPDATED : அக் 12, 2026 05:14 PM
ADDED : அக் 12, 2026 05:06 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில், நேற்று நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், 501 மனுக்கள் விசாரணைக்கு ஏற்கப்பட்டுள்ளன.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், வாராந்திர மக்கள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் கவிதா தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இந்த கூட்டத்தில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வந்திருந்த பொதுமக்கள், நிலம் சம்பந்தமாக – 73 மனுக்களும், சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் – 45, வேலை வாய்ப்பு வேண்டி – 25, பசுமை வீடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் கோரி – 35, மற்றும் இதர துறைகள் – 324 என, மொத்தம் 501 மனுக்களை வழங்கினர்.
அவற்றை பெற்றுக்கொண்ட கலெக்டர் கவிதா, அம்மனுக்களின் மீது உரிய விசாரணை நடத்தி, தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு, அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.