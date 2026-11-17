ADDED : நவ 16, 2026 06:37 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரில் இன்று (நவ.,16) நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில், பொதுமக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட 515 மனுக்கள் மீது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் கவிதா உத்தரவிட்டார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், மக்கள் குறைதீர் கூட்டம், கலெக்டர் கவிதா தலைமையில் இன்று நடந்தது.
கூட்டத்தில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வந்திருந்த பொதுமக்கள், நிலம் சம்பந்தமாக – 68, சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் – 32, வேலை வாய்ப்பு வேண்டி – 18, பசுமை வீடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் கோரி – 29 மற்றும் இதர துறைகள் சார்பாக – 368 என, மொத்தம் 515 மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
அம்மனுக்களின் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு, கலெக்டர் கவிதா அறிவுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராஜ்குமார், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர் கலைசெல்வி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.