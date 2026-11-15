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திருத்தணி கோவிலில் நாளை புஷ்பாஞ்சலி

திருத்தணி கோவிலில் நாளை புஷ்பாஞ்சலி

UPDATED : நவ 14, 2026 10:02 PM

ADDED : நவ 14, 2026 07:10 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 10:02 PM ADDED : நவ 14, 2026 07:10 PM

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திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில், கடந்த 10ம் தேதி கந்தசஷ்டி விழா தொடங்கியது. தினமும் அதிகாலை 5:00 மணிக்கு மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தங்க கவசம், வெள்ளி கவசம், சந்தன காப்பு போன்ற அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்து வந்தது.

தினமும் காலை 8:00 மணிக்கு காவடி மண்டபத்தில் முருகன் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிப்பார். பின், லட்சார்ச்சனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. காலை 8:30 மணி முதல் இரவு 7:00 மணி வரை லட்சார்ச்சனை நடந்து வருகிறது.

காவடி மண்டபத்தில் சண்முகப் பெருமானுக்கு, நாளை (நவ.15) மாலை 6:00 மணிக்கு புஷ்பாஞ்சலி நடக்கிறது. நாளை மறுதினம் காலை 10:00 மணிக்கு திருக்கல்யாணத்துடன் சஷ்டி விழா நிறைவடைகிறது. ஆறுபடை வீடுகளில் முருகன் கோவில்களில் கடைசி நாளில் சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும்.

ஆனால், திருத்தணி கோவிலில் முருகப்பெருமான் சினம் தணிந்த இடம் என்பதால், திருத்தணி கோவிலில் மட்டும் புஷ்பாஞ்சலி நடக்கிறது என்பது குறிப்பிடதக்கது.

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