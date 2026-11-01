திருவள்ளூர் பஸ் நிலையத்தில் தேங்கிய மழைநீர் கொசு வளர்ந்து டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் அபாயம்
திருவள்ளூர் பஸ் நிலையத்தில் தேங்கிய மழைநீர் கொசு வளர்ந்து டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் அபாயம்
UPDATED : அக் 30, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:36 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து பேருந்து நிலையத்தில், மழைநீர் தேங்கி கொசு புழுக்கள் உற்பத்தியாகி வருவதால், டெங்கு காய்ச்சல் பரவும் அபாயம் உள்ளதாக, பயணியர் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் – ஊத்துக்கோட்டை சாலை, வேடங்கிநல்லுாரில், திருவள்ளூர் நகராட்சி சார்பில், 36 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு உள்ளது.
அந்த பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தான், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருப்பதி, செங்குன்றம், ஊத்துக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், விழுப்புரம் கோட்ட அரசு பேருந்துகள் மற்றும் மாநகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ரயில் நிலையம் செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் நகர பேருந்துகள் நிறுத்தும் இடங்களில், மழை நீர் குளமாக தேங்கியுள்ளது.
தேங்கிய நீரில், அதிக அளவில் கொசு புழுக்கள் வளர்ந்துள்ளன. அதன் காரணமாக, பேருந்தில் பயணம் செய்ய வருவோரை, கொசுக்கள் கடித்து, டெங்கு, மலேரியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நோய்கள் பரவும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
வீடுகளில் தேங்கும் கழிவு நீரை ஆய்வு செய்து, வீடுகளின் உரிமையாளர்கள் மீது அபராதம் விதிக்கும் நகராட்சி நிர்வாகம், தங்களது பராமரிப்பில் உள்ள பேருந்து நிலையத்தில் தேங்கியுள்ள கழிவு நீரை அகற்றாமல் வேடிக்கை பார்ப்பதாக, சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
மேலும், நகராட்சி பராமரிப்பில் உள்ள இடத்தில் தேங்கிய கழிவு நீரை அகற்றாத சுகாதார துறை மீது, யார் அபராதம் விதிப்பது எனவும், அவர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
எனவே, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா, பேருந்து நிலையத்தில் ஆய்வு செய்து, வளாகத்தில் தேங்கியுள்ள கழிவு நீரை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.