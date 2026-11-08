சாலைகளில் தேங்கிய மழைநீர் வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்...’
சாலைகளில் தேங்கிய மழைநீர் வாகன ஓட்டிகள் ‘திக்... திக்...’
UPDATED : நவ 07, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:44 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இணைப்பு சாலைகளில், முறையான வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தவில்லை. இதனால், சாலையில் மழைநீர் தேங்கி, வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில், மேம்பாலங்களின் கீழ் உள்ள இணைப்பு சாலைகளில் வடிகால் வசதி இருந்தும், அவை முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் உள்ளது. இதனால், ஒவ்வொரு முறை மழை பெய்யும் போதும், மழைநீர் வடிந்து செல்லாமல் குளம்போல் இணைப்பு சாலையோரம் தேங்குகிறது.
குறிப்பாக, கவரைப்பேட்டை பஜார் பகுதி, தச்சூர் கூட்டுச்சாலை, பெத்திக்குப்பம், கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட், எளாவூர், ஓபுளாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள இணைப்பு சாலைகள், மழைக்காலங்களில் குளம்போல் காட்சியளிக்கிறது.
அப்பகுதிகளில், மழைநீர் வடிந்து செல்ல முறையான வடிகால் வசதி இல்லாததால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். மிக கனமழை பெய்தால், அந்த சாலைகளில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
எனவே, இணைப்பு சாலைகளில் தடையின்றி மழைநீர் வடிந்து செல்ல வழிவகை செய்ய வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.