இன்று ரேஷன்கார்டுதாரர் சிறப்பு குறை தீர் முகாம்

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ADDED : நவ 13, 2026 07:26 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களில், இன்று ரேஷன் கார்டுதாரர் சிறப்பு குறைதீர் முகாம் நடைபெற உள்ளதாக, கலெக்டர் கவிதா அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை இயக்குனர் அறிவுரைப்படி, ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமையன்று, ஒவ்வொரு வட்டத்திலும், பொது வினியோகத் திட்ட குறைதீர் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 தாலுகாக்களில் உள்ள வட்ட வழங்கல் அலுவலகங்களில், இன்று ரேஷன் கார்டுதாரர் சிறப்பு குறைதீர் முகாம் நடக்கிறது.
முகாமில், ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல், முகவரி மாற்றம் செய்வதற்கான விண்ணப்பத்தை, உரிய ஆவணங்களுடன் அளித்து பயன் பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.