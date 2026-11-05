ரேஷன் கடை பாதை சேதம் காக்களூர் பகுதி மக்கள் அவதி

UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:46 PM
திருவள்ளூர்: ஆவடி விரைவு சாலையோரம், ரேஷன் கடைக்கு செல்லும் பாதை, மழையால் கடுமையாக சேதமடைந்துள்ளதால், காக்களூர் பகுதி மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் ஜே.என்., சாலையில் இருந்து, காக்களூர் ஏரியை ஒட்டி ஆவடிக்கு செல்லும் விரைவு சாலை அமைந்துள்ளது. சாலையின் இடதுபுறம், காக்களூர் ஏரியை ஒட்டி, ரேஷன் கடை அமைந்துள்ளது.
அந்த ரேஷன் கடையில், காக்களூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட, வ.உ.சி., நகர், பத்தியால்பேட்டை, வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புகளைச் சேர்ந்த சேர்ந்த மக்கள், அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.
இந்நிலையில், கடைக்கு செல்லும் பாதை, சமீபத்தில் பெய்த மழை காரணமாக, முழுதும் சேறாக மாறி விட்டது. இதனால், கடைக்குச் செல்லும் மக்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், இரவு நேரத்தில், ரேஷன் கடையின் முன்பாக, காலியாக உள்ள இடத்தில், லாரி, வேன், தனியார் நிறுவன பேருந்துகளை நிறுத்துகின்றனர். அதன் காரணமாகவும், ரேஷன் கடைக்கு செல்லும் வழி, சேதமடைந்து வருகிறது.
எனவே, ரேஷன் கடைக்குச் செல்லும் பாதையை சீரமைக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.