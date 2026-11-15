ஏரிக்கரை சுற்றுச்சுவர் 20 அடி நீளம் அகற்றம்

ADDED : நவ 14, 2026 06:09 PM
ஆவடி: கண்ணப்பாளையம் ஏரிக்கரை அருகே வெள்ளப் பாதிப்பைத் தடுக்க கட்டப்பட்ட சுற்றுச்சுவரில், 20 அடி நீளத்துக்கு இரண்டு பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மூலம் இன்று (நவ.,14) இடித்து அகற்றப்பட்டது.
ஆவடி அடுத்த கண்ணப்பாளையம் – மேல்பாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் கண்ணப்பாளையம் ஏரி அமைந்துள்ளது. ஏரியில் இருந்து ஊருக்குள் வெள்ளம் புகுவதைத் தடுக்க, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் நெடுஞ்சாலைத் துறை சார்பில் ஏரிக்கரையை ஒட்டி 3 அடி உயரம், 100 அடி நீளத்துக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டப்பட்டது. இதுவரை அப்பகுதியில் வெள்ளப் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.
இந்நிலையில், ஏரிக்கரையை ஒட்டிய நிலத்தின் உரிமையாளர் ஷாம், தன் நிலத்துக்குச் செல்ல பாதை அமைத்துத் தரக்கோரி நீதிமன்றத்தில் முறையிட்டார். இதையடுத்து, 20 அடி நீளத்துக்கு சுற்றுச்சுவரை அகற்ற நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதற்காக இருமுறை அதிகாரிகள் முயன்றபோது, கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பணி தடைபட்டது. இதனால் நீதிமன்ற அவமதிப்பு ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து, இன்று காலை பூந்தமல்லி தாசில்தார் நடராஜன், நெடுஞ்சாலைத் துறை உதவி கோட்டப் பொறியாளர் செந்தில்குமார், உதவிப் பொறியாளர் சூரியகுமார் ஆகியோர் முன்னிலையில் இரண்டு பொக்லைன் இயந்திரங்கள் மூலம் சுற்றுச்சுவர் இடித்து அகற்றப்பட்டது. அப்போது, 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.