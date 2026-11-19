திருவள்ளூர் மாவட்டம் முழுதும் பேனர்கள் அகற்றும் பணி தீவிரம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் முழுதும் பேனர்கள் அகற்றும் பணி தீவிரம்
ADDED : நவ 17, 2026 07:27 PM
ஊத்துக்கோட்டை: இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற தம்பதி மீது பேனர் சரிந்து, அவர்கள் தடுமாறி கீழே விழுந்ததில், லாரி ஏறி ஒருவர் உயிரிழந்தார். இதைத் தொடர்ந்து, இன்று (நவ.,17) திருவள்ளூர் மாவட்டம் முழுதும், அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்களை அகற்றும் பணி தொடங்கி உள்ளது.
ஊத்துக்கோட்டை அடுத்த போந்தவாக்கம் கிராமத்தில், சாலையோரம் வைக்கப்பட்டிருந்த, திருமண அழைப்பு பேனர் சரிந்ததில், அவ்வழியே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற செஞ்சய்யா என்பவர், மனைவியுடன் சாலையில் விழுந்தார்.
இதில், பின்னால் வந்த டிப்பர் லாரி ஏறி, செஞ்சய்யா சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். இவரது மனைவி ரேணுகா பலத்த காயம் அடைந்து, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட கலெக்டர் கவிதா உத்தரவின் பேரில், மாவட்டத்தில் உள்ள ஊத்துக்கோட்டை, ஆரணி, பள்ளிப்பட்டு, பொதட்டூர்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில், அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்களை அகற்றும் பணி இன்று தொடங்கியது.
இதுகுறித்து, ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் யமுனா கூறியதாவது:
ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட இடங்களில், அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களை அகற்றும் பணி தொடங்கி உள்ளது.
இனி, அனுமதியின்றி பேனர் வைத்தால், காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்து, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.