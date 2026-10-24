சாலை விரிவாக்க பணிக்காக ஓரம் கட்டப்பட்ட போலீஸ் ‘பூத்’தை மீண்டும் திறக்க வலியுறுத்தல்
சாலை விரிவாக்க பணிக்காக ஓரம் கட்டப்பட்ட போலீஸ் ‘பூத்’தை மீண்டும் திறக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 13, 2026 03:17 PM
ADDED : அக் 13, 2026 03:14 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: சாலை விரிவாக்க பணிக்காக, பூவலம்பேடு சந்திப்பில் ஓரம் கட்டப்பட்ட போலீஸ் ‘பூத்’தை, மீண்டும் திறந்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, ஆந்திர மாநிலம், சத்தியவேடு மற்றும் தமிழக பகுதியான கவரைப்பேட்டையை இணைக்கும் நெடுஞ்சாலையில், பூவலம்பேடு சந்திப்பு அமைந்துள்ளது.
அங்கிருந்து தேர்வாய்கண்டிகை தொழிற்பேட்டை செல்லும் நெடுஞ்சாலை பிரிகிறது. மேலும், சுற்றியுள்ள, 20க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மற்றும் தொழிற்பேட்டை தொழிலாளர்கள் வந்து செல்லும் முக்கிய சந்தை பகுதியாகவும் இந்த சந்தை உள்ளது.
அங்கிருந்து, 12 கி.மீ., தொலைவில், பாதிரிவேடு காவல் நிலையம் இருப்பதால், மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி, பூவலம்பேடு சந்திப்பில், ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன் போலீஸ் ‘பூத்’ திறக்கப்பட்டது.
ஆனால், இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் மேற்கொள்ளப்பட்ட சாலை விரிவாக்க பணிக்காக, மேற்கண்ட போலீஸ் ‘பூத்’ அதே பகுதியில் ஓரம் கட்டப்பட்டது.
அதன்பின், சாலை விரிவாக்கப் பணி முடிந்தும், மீண்டும் போலீஸ் ‘பூத்’ பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படவில்லை.
மக்கள் நடமாட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் பூவலம்பேடு சந்திப்பில், மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி, மீண்டும் போலீஸ் ‘பூத்’தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
அதில், சுழற்சி முறையில் போலீசார் நியமிக்கப்பட்டு, முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும் என, அபகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.