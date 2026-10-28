ஜி.என்.டி., சாலை ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்ற வேண்டுகோள்
ஜி.என்.டி., சாலை ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்ற வேண்டுகோள்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:24 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி ஜி.என்.டி., சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை, முழுமையாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி கன்னியம்மன் கோவில் ரயில்வே மேம்பாலம் முதல் பெத்திக்குப்பம் ரயில்வே மேம்பாலம் வரையிலான, 4.6 கி.மீ., துார ஜி.என்.டி., சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
அந்த சாலையின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்தபடி, சாலையோர, நடைபாதை கடைகள் இயங்கி வந்தன. இதனால் ஏற்பட்ட போக்குவரத்து நெருக்கடி, நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்தது.
இதையடுத்து, மேற்கண்ட 4.6 கி.மீ., சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் என, நெடுஞ்சாலை துறை சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
அதன்படி, கடந்த மாதம், 30ம் தேதி, பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன், சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணி நடந்தது.
அப்போது, நெடுஞ்சாலை துறை அலுவலகம் முதல் கோட்டக்கரை பேருந்து நிறுத்தம் வரையிலான சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் மட்டும் அகற்றப்பட்டன.
ஆனால், கோட்டக்கரை பேருந்து நிறுத்தம் முதல் பெத்திக்குப்பம் ரயில்வே மேம்பாலம் வரையிலான சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை.
ஆகவே, ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றும் பணிகளை முழுமையாக மேற்கொள்ள வேண்டும். எஞ்சியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணிகளை, விரைந்து மேற்கொள்ள மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.