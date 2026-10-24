மீஞ்சூர் அம்மாசெட்டிகுளக்கரையின் நடைபாதையை சீரமைக்க கோரிக்கை
மீஞ்சூர் அம்மாசெட்டிகுளக்கரையின் நடைபாதையை சீரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 17, 2026 03:50 PM
ADDED : அக் 17, 2026 03:46 PM
மீஞ்சூர்: மீஞ்சூரில் அம்மாசெட்டிக்குளக்கரையில் சேதமடைந்துள்ள நடைபாதையை சீரமைக்க வேண்டுமென, பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
மீஞ்சூர் பேரூராட்சிக்குஉட்பட்ட, அரியன்வாயல்பகுதியில், மூன்று ஏக்கர் பரப்பில் அம்மாச்செட்டிக்குளம் அமைந்து உள்ளது.
அரியன்வாயல் பகுதிமக்களின் தொடர் கோரிக்கையின் பயனாக, கடந்த, 2024ல், 70 லட்சம் ரூபாயில் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
குளத்தை சுற்றிலும் சுற்றுசுவர், நடைபயிற்சி செய்பவர்களின் வசதிக்காக சிமென்ட் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட நடைபாதை, மின்விளக்கு, குளத்திற்கு நீர்வரத்து மற்றும் வெளியேறுவதற்கான குழாய்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தொடர் பராமரிப்பு இல்லாத நிலையில், நடைபயிற்சி செல்பவர்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட நடைபாதை முழுதும் செடிகள் சூழ்ந்து உள்ளன. ஆங்காங்கே கற்களும் பெயர்ந்து கிடக்கின்றன. இதனால் நடைபயிற்சி செல்பவர்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.
இதை சீரமைக்க மீஞ்சூர் பேரூராட்சி நிர்வாகம் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை.
மீஞ்சூர் பேரூராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக குளத்தை சூழ்ந்துள்ள மரம், செடிகளை அகற்றி தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும் என, பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.