வருவாய் கோட்டாட்சியர் குடியிருப்பு 4 ஆண்டாக பூட்டிக்கிடக்கும் அவலம்
வருவாய் கோட்டாட்சியர் குடியிருப்பு 4 ஆண்டாக பூட்டிக்கிடக்கும் அவலம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:44 PM
திருத்தணி: வருவாய் கோட்டாட்சியர் தங்கி பணிபுரியும் வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட குடியிருப்பு, கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயன்பாடின்றி பூட்டியே கிடக்கிறது.
திருத்தணி வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், தாசில்தார் அலுவலகம் ஆகியவை, காசிநாதபுரம் ஏரிக்கரையோரம் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகே, பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், கோட்டாட்சியர் தங்கி பணிபுரியும் வகையில், குடியிருப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மேலும், அந்த குடியிருப்பை சுற்றியும் சுற்றுச்சுவர் அமைத்து, மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டது. ஆரம்ப காலத்தில், வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் கோட்டாட்சியர், அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இந்த குடியிருப்பில் தங்கி வேலை செய்து வந்தார்.
ஆனால், கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, இந்த குடியிருப்பில் கோட்டாட்சியர் தங்குவதில்லை. ஆனால், ஆண்டுதோறும் குடியிருப்பை பராமரிக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால், மக்கள் வரிப்பணம் வீணாகிறது.
எனவே, கலெக்டர் உடனடியாக ஆய்வு செய்து, கோட்டாட்சியர் குடியிருப்பை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.