சாலை ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்ற 5ம் தேதி வரை கெடு

UPDATED : அக் 31, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:54 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி ஜி.என்.டி., சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் ஒரு மாதத்திற்கு முன் அகற்றப்பட்ட நிலையில், மறுபடியும் முளைத்த ஆக்கிரமிப்புகள், வரும் 6ம் தேதி அகற்றப்படும் என, நெடுஞ்சாலை துறையினர் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி கன்னியம்மன் கோவில் ரயில்வே மேம்பாலம் முதல் பெத்திக்குப்பம் ரயில்வே மேம்பாலம் வரையிலான சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை துறையினர் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.
கும்மிடிப்பூண்டி பஜார் பகுதி அமைந்துள்ள ஜி.என்.டி., சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அனைத்தும் கடந்த செப்., 30ம் தேதி நெடுஞ்சாலை துறையினர் அகற்றினர்.
மீண்டும் நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து கடைகள் வைக்கப்பட்டு வருவதால், நாளுக்கு நாள் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
வரும் 5ம் தேதிக்குள், நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகள் அனைத்து தாமாக முன் வந்து அகற்றிக்கொள்ள வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில், 6ம் தேதி அனைத்தும், அகற்றப்படும் என நெடுஞ்சாலை துறை தெரிவித்துள்ளது.