சாலை சீரமைப்பு பணி அரைகுறை அழிஞ்சிவாக்கம் கிராம மக்கள் அவதி
சாலை சீரமைப்பு பணி அரைகுறை அழிஞ்சிவாக்கம் கிராம மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 25, 2026 05:35 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:32 PM
மப்பேடு: அழிஞ்சிவாக்கம் பகுதியில், சாலை சீரமைப்பு பணிகள் அரைகுறையாக விடப்பட்டுள்ளதால், அப்பகுதி மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், மப்பேடு ஊராட்சிக்குட்பட்டது அழிஞ்சிவாக்கம். இப்பகுதியில், குன்னத்துார், மேட்டுக்காலனி, போளிவாக்கம் சத்திரம் வழியாக திருவள்ளூர் செல்லும் சாலையை, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
மிகவும் சேதமடைந்திருந்த இந்த சாலை, 2024ம் ஆண்டு, கிராம சாலை மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், 6.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சீரமைக்கப்பட்டது.
இதில், அழிஞ்சிவாக்கம் பகுதியில் உள்ள சாலை வளைவில், 100 மீட்டர் துாரம் மட்டும் சீரமைக்கப்படாமல் அரைகுறையாக விடப்பட்டது.
இதனால், இவ்வழியே செல்லும் பகுதி மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள், இரு ஆண்டுகளாக சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக, இரவு நேரங்களில், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட நெடுஞ்சாலைத்துறையினர், அரைகுறையாக விடப்பட்ட சாலை சீரமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்க, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.