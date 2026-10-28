எச்சரிக்கை பதாகைகள் அமைக்காமல் நடந்து வரும் சாலை விரிவாக்க பணி: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
எச்சரிக்கை பதாகைகள் அமைக்காமல் நடந்து வரும் சாலை விரிவாக்க பணி: விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:54 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: எச்சரிக்கை பதாகைகள் அமைக்காமல் நடந்துவரும் சாலை விரிவாக்க பணியால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
திருத்தணில் இருந்து ஆர்.கே. பேட்டை செல்லும் நெடுஞ்சாலையில், இரண்டாம் கட்டமாக விரிவாக்கம் செய்யும் பணிகள், ஓராண்டாக நடந்து வருகின்றன.
பீரகுப்பத்திலிருந்து வேலன்கண்டிகை வரை மேற்கொள்ளப்படும் இந்த சாலை விரிவாக்கப் பணி, ஓராண்டாக மந்தகதியில் நடந்து வந்தது. தற்போது, இந்த மார்க்கத்தில் உள்ள மரங்கள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு, பணிகள் துரிதகதியில் நடந்து வருகின்றன.
சாலை விரிவாக்கத்திற்காக, தார் சாலையை ஒட்டியுள்ள மண் வெட்டி எடுக்கப்பட்டு, அதில் ஜல்லிக்கற்கள் நிரப்பும் பணி நடந்து வருகிறது. இதற்காக வெட்டப்பட்டுள்ள பள்ளம், தற்போது உள்ள சாலை மட்டத்தை விட, இரண்டு அடி தாழ்வாக உள்ளது.
இந்தப் பகுதியில் பள்ளம் உள்ளது என்பது குறித்து, வாகன ஓட்டிகளுக்கு எச்சரிக்கும்விதமாக, எந்தவித பதாகையும் அமைக்கப்படாததால், இந்த வழியே வரும் வாகனங்கள், இரவு நேரத்தில் பள்ளத்தில் இறங்கி விபத்தில் சிக்கும் அபாய நிலை உள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்தில் தவித்து வருகின்றனர்.
இதே மார்க்கத்தில், முதல் கட்டமாக, எர்ப்பநாயுடுகண்டிகையில் இருந்து பீரகுப்பம் வரை சாலை விரிவாக்க பணி நடந்தபோது, 2025 மார்ச் 7ம் தேதி, கே.ஜி.கண்டிகை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்து ஓடிய டிப்பர் லாரி, அரசு பேருந்து மீது மோதி, ஐந்து பேர் பலியாகினர்.
அதுபோல் அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்படாமல் தவிர்க்க, போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்தும், எச்சரிக்கை பதாகைகள் அமைத்தும், சாலை விரிவாக்கப் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.