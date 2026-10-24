கும்மிடிப்பூண்டி தொழற்பேட்டையில் 4 நாட்களாக மூழ்கியுள்ள சாலைகள்
கும்மிடிப்பூண்டி தொழற்பேட்டையில் 4 நாட்களாக மூழ்கியுள்ள சாலைகள்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில், முறையான மழைநீர் வடிகால் வசதி இல்லாததால், கடந்த நான்கு நாட்களாக, தாழ்வான பகுதியில் உள்ள சாலைகள், மழை வெள்ளத்தில் மூழ்கி உள்ளன.
கும்மிடிப்பூண்டி தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில், 220 தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வருகின்றன. அந்த வளாகத்தில், முறையான மழைநீர் வடிகால் வசதி ஏற்படுத்தப்படவில்லை.
இதனால், ஒவ்வொரு ஆண்டு மழைக்காலங்களிலும், தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்குள் மழை வெள்ளம் புகுவதும், சாலைகளில் குளம் போல் மழைநீர் தேங்குவதும் வழக்கம்.
இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என, ஒவ்வொரு மாதமும் குறைதீர் கூட்டத்தில், தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
ஆனால், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என, தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், சில தினங்களாக கும்மிடிப்பூண்டி பகுதியில் தொடர் மழை பெய்தது. தொழிற்பேட்டை வளாக நான்காவது குறுக்கு சாலை மற்றும் வடக்கு தொழிற்பேட்டை சாலைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கியது.
குறிப்பாக, வடக்கு தொழிற்பேட்டை சாலை மற்றும் 24வது குறுக்கு சாலைகளில், நான்கு நாட்களாக மழைநீர் வடியாமல், குளம் போல் தேங்கி நிற்பதால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
அடுத்தடுத்து மழைக்காலம் வர இருப்பதால், தொழிற்சாலைகளின் நலன் கருதி, போர்க்கால அடிப்படையில் முறையான மழைநீர் வடிகால்வாய் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என, தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.