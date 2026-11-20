கும்மிடி எஸ்.பி.ஐ., – ஏ.டி.எம்.,மில் கொள்ளை முயற்சியால் பரபரப்பு
கும்மிடி எஸ்.பி.ஐ., – ஏ.டி.எம்.,மில் கொள்ளை முயற்சியால் பரபரப்பு
ADDED : நவ 19, 2026 07:52 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி புறவழிச்சாலையில் உள்ள எஸ்.பி.ஐ., – ஏ.டி.எம்., மைய இயந்திரத்தை கடப்பாரை, சுத்தியல் மூலம் உடைத்துக்கொண்டிருந்த நபர், ரோந்து போலீசாரை கண்டதும் தப்பி சென்ற சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கும்மிடிப்பூண்டி புறவழிச்சாலை பஜார் பகுதியில், எஸ்.பி.ஐ., வங்கியின் ஏ.டி.எம்., மையம் உள்ளது.
இன்று (நவ.,19) அதிகாலை 2:00 மணியளவில், ஏ.டி.எம்., மையத்திற்குள் கடப்பாரை மற்றும் சுத்தியலுடன் மர்ம நபர் ஒருவர் நுழைந்துள்ளார்.
ஏ.டி.எம்., மையத்தில், பணம் வரும் இடத்தை கடப்பாரை மற்றும் சுத்தியல் மூலம் உடைத்துக்கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, ரோந்து சென்று கொண்டிருந்த தொழிற்பேட்டை போலீசார் ஏ.டி.எம்., மையம் அருகே வருவதை கண்டதும், கடப்பாரை மற்றும் சுத்தியலை அங்கேயே போட்டுவிட்டு, அந்த நபர் தப்பினார்.
இதனால், ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தில் இருந்த, 6 லட்சம் ரூபாய் பணம் தப்பியது. ஏ.டி.எம்., மையத்தின் கண்காணிப்பு கேமரா பழுதானதால், அந்த மர்ம நபரை அடையாளம் காண முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிந்த கும்மிடிப்பூண்டி தொழிற்பேட்டை போலீசார், அப்பகுதியில் உள்ள மற்ற கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை சேகரித்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.