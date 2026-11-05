கூரை இல்லாத பஸ் நிறுத்தம் 10 ஆண்டாக பயணியர் அவதி

UPDATED : நவ 02, 2026 07:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
மப்பேடு: மப்பேடு பகுதியில், சாலை விரிவாக்கத்தின் போது அகற்றப்பட்ட நிழற்குடை, 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் மீண்டும் அமைக்கப்படாததால், கூரை இல்லாத திறந்தவெளியில் பயணியர் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது மப்பேடு ஊராட்சி. இப்பகுதியில், தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தை பயன்படுத்தி, அப்பகுதி மக்கள் பூந்தமல்லி, சென்னை மற்றும் பேரம்பாக்கம், அரக்கோணம் சென்று வருகின்றனர்.
இதில், இங்குள்ள காவல் நிலையம் அருகே அமைக்கப்பட்டிருந்த பயணியர் நிழற்குடை, 2013ம் ஆண்டு சாலை விரிவாக்கத்தின் போது அகற்றப்பட்டது.
அதன்பின், 2016ம் ஆண்டு பணிகள் நிறைவடைந்தது. 10 ஆண்டுகளாகியும், இப்பகுதியில் மீண்டும் நிழற்குடை அமைக்கப்படாததால், பயணியர் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.
இந்நிலையில், இரு ஆண்டுகளுக்கு முன், பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருக்கைகள் அமைத்த ஒன்றிய அதிகாரிகள், கூரை அமைக்கவில்லை.
இதனால், நிழற்குடையில் பேருந்துக்காக காத்திருக்கும் பயணியர், வெயிலிலும், மழையிலும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, இப்பகுதியில் பயணியர் நிழற்குடைக்கு கூரை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.