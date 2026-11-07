901 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூ.139 கோடி கடன் இணைப்பு ஆணை
901 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூ.139 கோடி கடன் இணைப்பு ஆணை
ADDED : நவ 05, 2026 07:27 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 901 மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு, 139 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடன் இணைப்பு ஆணை வழங்கப்பட்டது.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பில், மகளிர் சுயஉதவி குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று (நவ.,5) நடந்தது. த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ.,க்கள் திருவள்ளூர் – அருண்குமார், பூந்தமல்லி – பிரகாசம் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
கலெக்டர் கவிதா தலைமை வகித்து, 901 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு, 139.44 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடன் இணைப்புக்கான ஆணைகளை வழங்கி பேசியதாவது:
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 19,357 மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் உள்ளன. அவைகளில், 2,32,419 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். நடப்பு, 2026 – -27ம் ஆண்டில், சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு வங்கி கடன் இணைப்பு வழங்க, 1,600 கோடி ரூபாய் இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு, இதுவரை 712.21 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, 901 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு, 139.44 கோடி ரூபாய் வங்கி கடன் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.