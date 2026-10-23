அத்திப்பட்டு – கும்மிடிப்பூண்டி 3, 4வது பாதைக்கு ரூ.3,562 கோடி! டெண்டர் கோரியது ரயில்வே; சேவை இரட்டிப்பாகும்
அத்திப்பட்டு – கும்மிடிப்பூண்டி 3, 4வது பாதைக்கு ரூ.3,562 கோடி! டெண்டர் கோரியது ரயில்வே; சேவை இரட்டிப்பாகும்
UPDATED : அக் 21, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 21, 2026 09:25 PM
சென்னை: சென்னையில் இருந்து செங்கல்பட்டு, அரக்கோணம் வழிதடங்களில் மின்சார ரயில்கள் இயக்க பிரத்யேக ரயில் பாதைகள் இருக்கின்றன.
செங்கல்பட்டு வரையில் மூன்றும், அரக்கோணம் வரையில் நான்கு ரயில் பாதைகளும் இருப்பதால், விரைவு மற்றும் மின்சார ரயில்கள் பெரிய அளவில் தாமதம் இன்றி இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால், சென்னை – கும்மிடிப்பூண்டி தடத்தில் இரண்டு ரயில் பாதைகள் மட்டுமே இருக்கின்றன. இந்த பாதை வழியாக மின்சார, விரைவு, சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
விரைவு, சரக்கு ரயில்கள் செல்லும்போதெல்லாம், மின்சார ரயில்கள் ஒரம்கட்டி நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால், இந்த தடத்தில் செல்லும் மின்சார ரயில்கள் தினமும் 45 நிமிடங்கள் வரையில் காலதாமதமாக இயக்கப்படுகின்றன.
எனவே, இந்த தடத்தில் கூடுதலாக ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டுமென பயணியர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்த தடத்தில் பயணியர் நெரிசல், சரக்கு போக்குவரத்து அதிகரிப்பு ஆகிய விபரங்களை கொண்டு, 25 கி.மீ., துாரம் 3, 4வது கூடுதல் ரயில் பாதை குறித்து, தெற்கு ரயில்வே ரயில்வே வாரியத்துக்கு பரிந்துரை செய்தது.
இந்த புதிய ரயில் பாதைகள் திட்டத்துக்கு ரயில்வே வாரியம் ஒப்புதல் அளித்தது. இந்நிலையில், புதிய ரயில் பாதை, சிக்னல், எலக்ட்ரிக்கல் உட்பட அனைத்து பணிகளுக்கும், புதிய டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தாமதம் குறையும்
இதுகுறித்து, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னை புறநகரில் மற்ற வழித்தடங்களில் கூடுதல் பாதைகள் இருப்பது போல், கும்மிடிப்பூண்டி தடத்தில் கூடுதல் பாதை இல்லை. இரண்டு ரயில் பாதைகள் மட்டுமே இருக்கின்றன.
சென்ட்ரல் – கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் அத்திப்பட்டு வரையில் மொத்தம் நான்கு பாதைகள் இருக்கின்றன.
இதனால், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து சென்னை நோக்கி வரும் விரைவு ரயில்களும், மின்சார ரயில்களும் சில நேரங்களில் தாமதம் ஏற்படுகின்றன.
பயணியர் நெரிசல், சரக்கு போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளதால், அத்திப்பட்டில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி வரை 3, 4வது புதிய பாதை 3,561.69 கோடி ரூபாயில் அமைக்க டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்ததாரர்களை தேர்வு செய்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அனைத்து பணிகளும் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம்.
இந்த பாதைகள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் போது, இந்த தடத்தில் விரைவு மற்றும் மின்சார ரயில்களின் தாமதம் குறைந்து விடும். மேலும், தற்போதுள்ள ரயில்களின் சேவை இரட்டிப்பாக அதிகரிக்க முடியும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.