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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ தம்ம சக்கர பரிவர்த்தன திருவிழாவில் பங்கேற்போருக்கு ரூ.5,000 மானியம்

தம்ம சக்கர பரிவர்த்தன திருவிழாவில் பங்கேற்போருக்கு ரூ.5,000 மானியம்

தம்ம சக்கர பரிவர்த்தன திருவிழாவில் பங்கேற்போருக்கு ரூ.5,000 மானியம்

ADDED : ஆக 14, 2026 02:40 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 02:40 PM

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திருவள்ளூர், ஆக.15–

நாக்பூரில் நடைபெறும் தம்ம சக்கர பரிவர்த்தன திருவிழாவில் பங்கேற்கும் பவுத்தர்களுக்கு, 5,000 ரூபாய் மானியம் வழங்கப்படுவதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

நாக்பூர் தீக் ஷா பூமியில், வரும் விஜயதசமி அன்று நடைபெறும், ‘தம்ம சக்கர பரிவர்த்தன’ திருவிழாவில் பங்கேற்று திரும்பும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பவுத்தர்களுக்கு, தலா 5,000 ரூபாய் வரை மானியம் வழங்கும் திட்டம், தமிழக அரசால் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் கீழ், நடப்பு ஆண்டு பயணம் மேற்கொண்டு, பயன்பெற விரும்பும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பவுத்தர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இதற்கான விண்ணப்ப படிவத்தை, கலெக்டர் அலுவலகங்கத்தில் இயங்கும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகங்களிலிருந்து கட்டணமின்றி பெறலாம்.

மேலும், www.bcmbcmw.tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலிருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை, நவ., 15ம் தேதிக்குள், உரிய ஆவணங்களுடன், ஆணையர், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, முதல் தளம், சேப்பாக்கம், சென்னை – 600 005 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தை அணுகலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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