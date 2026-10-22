/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பூக்கடையில் ரூ.60,000 திருட்டு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 11:16 PM
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திருத்தணி: திருத்தணியில் பூ கடையில், 60 ஆயிரம் ரூபாய் திருடி சென்ற இரண்டு சிறுவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருத்தணி காந்திரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணி, 45. இவர் திருத்தணி பூ மார்க்கெட்டில் கடை நடத்தி வருகிறார்.
நேற்று முன்தினம் மாலை கடையில் வைத்திருந்த 60 ஆயிரம் ரூபாய் திருடு போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
அருகில் உள்ள கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, இரண்டு சிறுவர்கள் பூக்கடையில் பணத்தை திருடி செல்வது தெரிந்தது. இதுகுறித்து சுப்பிரமணி திருத்தணி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். போலீசார் பூக்கடையில் திருட்டில் ஈடுபட்ட சிறுவர்களை தேடி வருகின்றனர்.