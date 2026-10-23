ரூ.61 கோடியிலான ரயில்வே மேம்பால பணிகள் இழுத்தடிப்பு!50 கிராம மக்கள் 10 ஆண்டுகளாக திண்டாட்டம்
ரூ.61 கோடியிலான ரயில்வே மேம்பால பணிகள் இழுத்தடிப்பு!50 கிராம மக்கள் 10 ஆண்டுகளாக திண்டாட்டம்
UPDATED : செப் 29, 2026 10:40 PM
ADDED : செப் 29, 2026 09:24 PM
செவ்வாப்பேட்டை: சென்னை - அரக்கோணம் ரயில்வே மார்க்கத்தில், 13, 15 வது கடவுப்பாதைகளில், 61.43 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வரும் மேம்பால பணிகள், 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இழுத்தடிக்கப்பட்டு வருகிறது. ரயில்வே சுறுசுறுப்பாக இருந்தாலும், நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் முடங்கியுள்ளதால், நான்கு ஊராட்சிகளைச் சேர்ந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை - அரக்கோணம் ரயில்வே மார்க்கத்தில், அம்பத்துார், ஆவடி, திருநின்றவூர், வேப்பம்பட்டு, செவ்வாப்பேட்டை, புட்லுார், திருவள்ளூர், கடம்பத்துார், திருவாலங்காடு வழியாக, புறநகர் மற்றும் விரைவு ரயில்கள், சரக்கு ரயில்கள், தினமும் 300க்கும் மேற்பட்ட நடைகள் கடந்து செல்கின்றன.
இதில், கடவுப்பாதை மூடப்படும்போது, குறைந்தபட்சம் 20 நிமிடங்கள் முதல் அரைமணி நேரம் வரை, வாகன ஓட்டிகள் காத்திருக்கின்றனர். சில சமயங்களில், ஆம்புலன்ஸ்கூட செல்ல முடியாத அவலநிலை ஏற்படுகிறது.
கடவுப்பாதை 13 சென்னை -- அரக்கோணம் மார்க்கத்தில், திருநின்றவூர் -- வேப்பம்பட்டு இடையே, 13வது கடவுப்பாதையில், மேம்பால பணிக்காக, 2011 - 12ம் ஆண்டு, 28.72 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 18 துாண்களுடன் மேம்பாலம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது.
அதற்கான முதற்கட்ட பணியாக, தண்டவாள பகுதியில் இரு துாண்களுடன் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள், 2018ம் ஆண்டு நிறைவடைந்தன.
ஆனால், நெடுஞ்சாலை பகுதியில், 8.5 மீட்டர் அகலம், 800 மீட்டர் நீளத்தில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள், 2018ம் ஆண்டு தொடங்கியும், ஆறு ஆண்டுகளாக எவ்வித பணிகளும் நடைபெறாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டது.
தற்போது, திருத்தி அமைக்கப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டின்படி, 2025 ஜூன் மாதம், 33.33 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு, பணி துவங்கி நடந்து வருகிறது.
கடவுப்பாதை 15 அதேபோல், 15வது கடவுப்பாதையில், செவ்வாப்பேட்டை ரயில் நிலையம் அருகே, ஆவடி சாலையுடன் திருவூர் பகுதியை இணைக்கும் வகையில், 2015-ம் ஆண்டு, 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 660 மீட்டர் நீளமும், 30 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட மேம்பாலம் கட்டும் பணி தொடங்கியது.
இந்த பணிகளில், 60 சதவீதம் முடிந்த நிலையில், எட்டு ஆண்டுகளாக கிடப்பில் போடப்பட்டு இருந்தன.
இதையடுத்து, 2026ம் ஆண்டு கூடுதலாக, 8.1 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, பணிகள் தொடங்கி நடந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், இந்த இரு ரயில்வே மேம்பால பணிகளையும், அப்போதைய கலெக்டர் பிரதாப், 2026 மே மாதம் ஆய்வு செய்து, விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
ஆனால், இந்த இரு மேம்பால பணிகளும் மந்தகதியில் நடந்து வருவது, மக்களிடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, கடவுப்பாதை 13, 15 ஆகிய பகுதிகளில், 61.43 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடந்து வரும் இரு மேம்பால பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, 50க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, 'கடவுப்பாதை 13, 14ல், திருத்தி அமைக்கப்பட்ட திட்ட மதிப்பீட்டின்படி, மேம்பால பணிகள் தொடங்கி நடந்து வருகின்றன. அனைத்து பணிகளையும் ஓராண்டிற்குள் முடித்து, மேம்பாலங்கள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்' என்றார்.