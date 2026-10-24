ரூ.4.31 கோடியில் கூடுதல் கட்டடங்கள் :அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் திறப்பு
ரூ.4.31 கோடியில் கூடுதல் கட்டடங்கள் :அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் திறப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 10, 2026 05:06 PM
திருவாலங்காடு: அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில், 4.31 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட புது கட்டடங்கள், பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டன.
திருவாலாங்காடு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 1,000த்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணவியர் படித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு போதிய வகுப்பறை கட்டடம் இல்லாததால், திறந்தவெளியில் அமர்ந்து கல்வி கற்கும் நிலை இருந்தது.
வகுப்பறை உள்ளிட்ட போதிய வசதிகளுடன் கூடிய கட்டடம் கட்டித் தருமாறு, பள்ளி நிர்வாகம் சார்பில் அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, 2025 - -26ம் ஆண்டு நபார்டு வங்கி திட்டத்தின் கீழ் 2.08 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, புதிய ஏழு வகுப்பறைகள், மாணவ - மாணவியருக்கு என தனித்தனி கழிப்பறைகள் கட்டுவதற்கு, திருத்தணி பொதுப்பணித்துறையினர், 'டெண்டர்' வெளியிட்டு பணிகள் மேற்கொண்டனர்.
பணிகள் முடிந்த நிலையில், நேற்று திருவள்ளூர் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., அருண்குமார் புதிய கட்டடத்தை திறந்தது வைத்தார்.
* அதேபோல, திருத்தணி ஒன்றியம் கே.ஜி.கண்டிகை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், 1,200க்கும் மேற்பட்ட மாணவ - மாணவியர் படித்து வருகின்றனர். இப்பள்ளி வளாகத்திலும் நபார்டு வங்கி திட்டத்தின் கீழ், 1.63 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிதாக நான்கு வகுப்பறைகள், மாணவ - மாணவியருக்கென தனித்தனி கழிப்பறைகள் கட்டி முடித்து, நேற்று பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டது.