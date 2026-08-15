ரூ.15,000 லஞ்சம் வாங்கிய பொன்னேரி சார் - பதிவாளர்... வசமாக சிக்கினார்!:இடைத்தரகர்களான எழுத்தர், பெண் உதவியாளரும் கைது
ரூ.15,000 லஞ்சம் வாங்கிய பொன்னேரி சார் - பதிவாளர்... வசமாக சிக்கினார்!:இடைத்தரகர்களான எழுத்தர், பெண் உதவியாளரும் கைது
ADDED : ஆக 13, 2026 04:14 AM
பொன்னேரி:பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் தலைவிரித்தாடுவதாக குற்றச்சாட்டு உள்ள நிலையில், பொன்னேரியில் உள்ள சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில், பத்திரப்பதிவு ஆவணங்களை விடுவிக்க, 15,000 ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற, 52 வயதான சார் - பதிவாளர் சங்கர், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரிடம் வசமாக சிக்கினார். இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்ட பத்திர எழுத்தரும், அவரது பெண் உதவியாளரும் கைது செய்யப்பட்டனர். திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், பொன்னேரி, ஆவடி, கும்மிடிப்பூண்டி, திருத்தணி உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 14 பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன.
சென்னையின் புறநகர் பகுதிகளில், புதிய வீட்டுனைப்பிரிவுகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், மேற்கண்ட பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில், தினமும், 100 - 120 பதிவுகள் நடைபெறுகின்றன.
அலைக்கழிப்பு
இந்த செயல்பாடுகளால், முத்திரைத் தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணங்கள் மூலம், அரசுக்கு பல கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கிறது.
அதே சமயம், பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் தலைவிரித்தாடுகிறது. மேற்கண்ட எந்தவொரு சேவைக்கும் மக்கள் நேரடியாக அலுவலர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது.
இடைதரகர்கள் மூலம் தான் அனைத்து பணிகளும் நடக்கின்றன. இதற்காக, ஒவ்வொரு சேவைக்கும் ஏற்ப, பத்திரப்பதிவு அலுவலர்கள், 1,000 ரூபாயில் தொடங்கி, பல லட்சம் ரூபாய்களில் லஞ்சம் பெறுகின்றனர்.
லஞ்சம் கொடுத்தால் தான், சேவைகள் துரிதமாக நடக்கின்றன. லஞ்சம் தர மறுத்தால், ஆவணங்கள் சரியில்லை எனக்கூறி, மக்கள் அலைக்கழிப்பிற்கு ஆளாக்கப்படுவது தொடர்கிறது.
இந்நிலையில், பதிவு செய்த வீட்டுமனை பத்திரங்களை, உரிமையாளரிடம் ஒப்படைக்க லஞ்சம் வாங்கிய, 52 வயதுடைய சார் - பதிவாளர் உட்பட மூவரை, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், நேற்று கைது செய்தனர்.
சென்னை, அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த நடராஜன், 49, என்பவர், பொன்னேரி அடுத்த சிருளப்பாக்கம் கிராமத்தில், இரண்டு வீட்டு மனைகளை வாங்கி, பொன்னேரி சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில், சமீபத்தில் பத்திரப்பதிவு செய்தார்.
அப்போது சார் - பதிவாளர் சங்கர், 52, பத்திரங்களை பின்னர் தருவதாக கூறி, நடராஜனை வீட்டிற்கு அனுப்பியுள்ளார். பின், பத்திரம் வேண்டுமென்றால், 20,000 ரூபாய் லஞ்சம் தரும்படி கேட்டுள்ளார்.
எதிர்பார்ப்பு
இதற்கு உடன்படாத நடராஜன், திருவள்ளூர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில், இதுகுறித்து புகார் கொடுத்தார்.
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அறிவுரையின்படி, நடராஜன் நேற்று, பொன்னேரி சார் - பதிவாளர் சங்கரிடம், ரசாயனம் தடவிய 15,000 மதிப்புள்ள ரூபாய் நோட்டுகளை வழங்கினார்.
அங்கு, ஏற்கனவே மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., ஜெயகுமார் தலைமையிலான போலீசார், சார் - பதிவாளர் சங்கரை, கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.
பொன்னேரி சார் - பதிவாளர் சங்கருக்கு, இடைத்தரகர்களாக செயல்பட்ட பத்திர எழுத்தர் ரமேஷ், 45, பத்திர எழுத்தரின் பெண் உதவியாளர் நித்யா, 40, ஆகியோரையும், போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவ்வப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனைகள் மேற்கொண்டாலும், பத்திர பதிவு துறை அலுவலர்களின் செயல்பாடுகள், அதே நிலையில் தான் உள்ளன.
அதிகப்படியான லஞ்சம் தலைவிரித்தாடும் துறையாக பத்திரப்பதிவுத்துறை இருப்பதால், தமிழக முதல்வர் விஜய் இதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, மக்களின் இன்னல்களை தீர்க்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இடைத்தரகர்கள் ஆதிக்கம்
மாவட்டம் முழுதும் உள்ள பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில், இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் எந்த சேவையும் மக்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. எனவே, பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில், மக்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்க, தனி அலுவலர்களை நியமிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சேவைக்கும், அரசின் கட்டணம் எவ்வளவு, எவ்வாறு அதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் இடைத்தரகர்களின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
- கே.நாகமணி, வழக்கறிஞர், பொன்னேரி.