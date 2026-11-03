பழவேற்காடு முகத்துவாரத்தில் மணல் திட்டுக்கள் நீர்நிலைகளின் உபரிநீர் கடலுக்கு செல்வதில் சிக்கல்
பழவேற்காடு முகத்துவாரத்தில் மணல் திட்டுக்கள் நீர்நிலைகளின் உபரிநீர் கடலுக்கு செல்வதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:36 PM
பழவேற்காடு: பழவேற்காடு முகத்துவாரத்தில் குவிந்துள்ள மணல் திட்டுக்களால், ஆறுகளின் உபரிநீர் கடலுக்கு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால், அப்பகுதி மீனவர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
பழவேற்காடு மீனவப்பகுதியில், லைட்அவுஸ்குப்பம், அரங்கம், கூனங்குப்பம், வைரவன்குப்பம் உள்ளிட்ட, 30க்கும் மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்களை சேர்ந்த, 20,000 மீனவர்கள், வங்கக்கடலில் மீன்பிடி தொழில் செய்து வருகின்றனர்.
கடலும் ஏரியும் சந்திக்கும் முகத்துவாரம் பகுதி வழியாக, மீனவர்கள் ‘பைபர்’ படகுகளில் கடலுக்கு சென்று வருவர்.
கடல் நீர் ஏரிக்குள் வந்து செல்லும்போது, அத்துடன் மணலும் அடித்து வரப்பட்டு, அவை முகத்துவார பகுதியில் குவிவதால், மீனவர்கள் படகுகளுடன் கடலுக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது.
முகத்துவாரம் பகுதியில் மணல் திட்டுக்கள் குவிவதை தடுக்க, நபார்டு வங்கி நிதியுதவியின் கீழ், 26.85 கோடி ரூபாயில், அங்கு இருபுறமும் பாறைக்கற்களை அடுக்கி, அலை தடுப்புச்சுவர்கள் அமைக்கப்பட்டன.
கடந்த 2023ல் தொடங்கிய இப்பணிகள், 2025ல் முடிவுற்று பயனுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அதேசமயம், முகத்துவார பணிகள் சரிவர மேற்கொள்ளப்படாத நிலையில், அடுத்து வந்த நாட்களில், அங்கு மீண்டும் மணல் திட்டுக்கள் உருவாகின.
தற்போது, அங்கு மணல் திட்டுக்கள் குவிந்து, மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தற்காலிகமாக, இயற்கையாக இருக்கும் மற்றொரு முகத்துவாரம் வழியாக, சிரமத்துடன் கடலுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்த முகத்துவாரமானது, மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று வருவதற்கு மட்டுமின்றி, மழைக்காலங்களில் பல்வேறு ஆறுகளின் உபரிநீர் கடலுக்குள் செல்வதற்கான நுழைவாயிலாகவும் உள்ளது.
தற்போது, முகத்துவாரம் மணல் திட்டுக்களால் அடைபட்டு இருப்பதால், மழைநீர் கடலுக்கு செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு உள்ளது. அதனால், மீனவ கிராமங்களை மழைநீர் சூழும் அபாயமும் உள்ளது.
எனவே, கனமழையின்போது பாதிப்புகளை தவிர்க்க, உடனடியாக முகத்துவாரத்தில் குவிந்து கிடக்கும் மணல் திட்டுக்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மீனவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.