பழவேற்காடில் கடல் சீற்றத்தால் இ.சி.ஆர்., சாலையில் மணல் குவியல்: புயல், மழைக்காலங்களில் ஸ்தம்பிக்கும் போக்குவரத்து
பழவேற்காடில் கடல் சீற்றத்தால் இ.சி.ஆர்., சாலையில் மணல் குவியல்: புயல், மழைக்காலங்களில் ஸ்தம்பிக்கும் போக்குவரத்து
UPDATED : நவ 05, 2026 04:08 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:33 PM
பழவேற்காடு: புயல், மழை காலங்களில் உருவாகும் கடல் சீற்றத்தால், கடற்கரை மணல் பழவேற்காடு - காட்டுப்பள்ளி இடையேயான கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் குவிந்து, போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது. அதனால், அப்பகுதியில் உயர்மட்ட பாலம் அமைப்பதே தீர்வாக இருக்கும் என, போக்குவரத்து வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பழவேற்காடு - காட்டுப்பள்ளி இடையேயான 13 கி.மீ., சாலை, வங்கக்கடற்கரையை ஒட்டி, 'கிழக்கு கடற்கரை சாலை'யாக அமைந்துள்ளது.
இது, பழவேற்காடில் தொடங்கி லைட்அவுஸ்குப்பம், வைரவன்குப்பம், காளஞ்சி, கருங்காலி உள்ளிட்ட, 15 மீனவ கிராமங்கள் வழியாக பயணித்து, சென்னை எண்ணுார் மற்றும் அத்திப்பட்டு பகுதிகளுடன் இணைகிறது.
மேற்கண்ட கிழக்கு கடற்கரை சாலையை, மீனவ கிராமங்களில் உள்ளவர்கள் மட்டுமின்றி, அத்திப்பட்டு புதுநகர், காட்டுபள்ளி, எண்ணுார், வல்லுார் ஆகிய பகுதிகளில் அமைத்திருக்கும் அனல் மின் நிலையங்கள், பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு முனையங்கள், துறைமுகங்கள் ஆகிய தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களும் பயணித்து வருகின்றனர்.
ராட்சத அலைகள்
இதில், பழையசாட்டன்குப்பம், கோரைக்குப்பம், காளஞ்சி, கருங்காலி ஆகிய கிராமங்கள், கடற்கரைக்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ளன.
இப்பகுதிகளில், கடலுக்கும், கிழக்கு கடற்கரை சாலைக்குமான இடைவெளி, 50 - 100 மீட்டர் தான் உள்ளது.
இதனால், கடல் சீற்றம் அதிகரிக்கும் நேரங்களில், ராட்சத அலைகளால் கடல் நீருடன் கடற்கரை மணல் சாலையில் வந்து குவிகிறது. ஒரு அடி உயரத்திற்கு மண் குவியும் போது, அப்பகுதியில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கிறது.
கடந்த, 10 நாட்களில், வங்கக்கடலில் உருவான 'அர்னாப்' மற்றும் 'முரசு' புயல்கள் காரணமாக, ராட்சத அலைகள் எழும்பி, கடற்கரை மணல் சாலையில் மலை போல் குவிந்தது. சாலையும், சாலையோர தடுப்புகளும் கடல்நீரில் அரித்து செல்லப்பட்டன.
இதுபோல் அடிக்கடி ஏற்படும் கடல் சீற்றங்கள் காரணமாக, கடற்கரை மணல் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் குவிவது தொடர்வதால், போக்குவரத்து பாதிக்கிறது.
கார், வேன் உள்ளிட்டவை, இந்த பகுதியை கடக்க முடியாமல் மீஞ்சூர், பொன்னேரி வழியாக மாற்று வழித்தடத்தில், 30 - 40கி.மீ., சுற்றிக்கொண்டு பயணிக்கின்றன.
இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோர், நீண்டதுார பயணத்தால் ஏற்படும் நேர விரயம் மற்றும் கூடுதல் எரிபொருள் செலவை எண்ணி, குவிந்து கிடக்கும் மணலில் சிரமத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
தொடர்கதை
கடல் சீற்றம், புயல் காலங்களில் மட்டுமின்றி, ஒவ்வொரு மாதமும் அமாவாசை, பவுர்ணமி நாட்களிலும், கடல் அலைகள் அதிகரித்து, சாலையில் மணல் குவிவதும், போக்குவரத்து பாதிப்பதும் தொடர் கதையாக உள்ளது.
சாலையில் குவியும் மணலை, பொக்லைன் இயந்திரங்கள் உதவியுடன் அவ்வப்போது அகற்றும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இது தற்காலிக தீர்வாகத்தான் இருக்கும் எனவும், கடற்கரை மணல் குவியும் இடங்களில், குறைந்த உயரத்திலான உயர்மட்ட பாலங்கள் அமைப்பதே, நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும் எனவும், அப்பகுதி மீனவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, பொன்னேரி நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, 'தற்போது சாலையில் குவிந்துள்ள மணல், உடனுக்குடன் அகற்றப்பட்டு வருகிறது. உயர்மட்ட பாலம் தொடர்பாக உரிய ஆய்வு மேற்கொண்டு, அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்' என்றார்.