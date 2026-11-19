சரியான நேரத்திற்கு அரசு பஸ் வருவதில்லை பள்ளி மாணவ – மாணவியர் வாக்குவாதம்
சரியான நேரத்திற்கு அரசு பஸ் வருவதில்லை பள்ளி மாணவ – மாணவியர் வாக்குவாதம்
ADDED : நவ 17, 2026 09:06 PM
திருத்தணி: ‘அரசு பேருந்து சரியான நேரத்திற்கு வராததால், பள்ளி, கல்லுாரிக்கு செல்வதற்கு சிரமப்படுகிறோம்’ என, மாணவ – மாணவியர், இன்று (நவ.,17) ஓட்டுநர், நடத்துநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருத்தணி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து, ‘டி83’ என்ற அரசு பேருந்து, கன்னிகாபுரம், பி.சி.என்.கண்டிகை, பெரியகடம்பூர், குருவராஜபேட்டை வழியாக, அன்வார்த்திகான்பேட்டை வரை சென்று வருகிறது.
பேருந்தில் அதிகளவில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியரே பயணம் செய்கின்றனர். காலை 7:10 மணிக்கு இந்த பேருந்து, புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, அன்வார்த்திகான்பேட்டை செல்லும்.
பின், அங்கிருந்து திருத்தணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 8:30 மணிக்கு பெரியகடம்பூர் பேருந்து நிறுத்தத்திற்கு வருகிறது.
ஆனால், சில மாதங்களாக பேருந்து சரியான நேரத்திற்கு வருவதில்லை. காலை 9:00 மணிக்கு மேல் பெரியகடம்பூருக்கு வருவதால், மாணவ – மாணவியர் பள்ளி, கல்லுாரிக்கு சரியான நேரத்திற்கு செல்ல முடிவதில்லை.
இந்நிலையில், இன்றும் (நவ.,17) தாமதமாக வந்த அரசு பேருந்தை நிறுத்திய மாணவ – மாணவியர், ஓட்டுநர், நடத்துநரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, பேருந்தில் இருந்த பயணியர் சிலர், மாணவ – மாணவியரை சமாதானம் செய்தனர். அதன்பின் பேருந்து புறப்பட்டு திருத்தணி வந்தது.