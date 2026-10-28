மண் சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி பள்ளி மாணவ – மாணவியர் மறியல்
மண் சாலையை சீரமைக்க வலியுறுத்தி பள்ளி மாணவ – மாணவியர் மறியல்
ADDED : அக் 27, 2026 06:29 PM
திருத்தணி: எல்லம்பள்ளி காலனிக்கு செல்லும் மண் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி, பள்ளி மாணவ – மாணவியருடன், அப்பகுதி மக்கள் இன்று (அக்.,27) சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம், கிருஷ்ணசமுத்திரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட எல்லம்பள்ளி என்கிற பெருகுமி காலனியில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இவர்கள், தங்களது அத்தியாவசிய பணிகள் காரணமாக, மண் சாலை வழியாக அரை கி.மீ., துாரம் உள்ள கிருஷ்ணசமுத்திரம் கிராமத்திற்கு வந்து, அங்கிருந்து திருத்தணி மற்றும் பொதட்டூர்பேட்டைக்கு சென்று வருகின்றனர்.
கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த மழையால், மண் சாலை சேறாக மாறியதால், பள்ளி மாணவ – மாணவியர், அப்பகுதி மக்கள் நடந்து செல்வதற்கே சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, இன்று எல்லம்பள்ளி காலனி மக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ – மாணவியர் என, 50க்கும் மேற்பட்டோர், மண் சாலையை சீரமைக்கக்கோரி, திருத்தணி – பொதட்டூர்பேட்டை நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் அறிந்ததும், திருத்தணி தாசில்தார் செந்தில்குமார் மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, மறியலில் ஈடுபட்ட மக்களிடம் சமரச பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது, மண் சாலையை சீரமைக்க, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக, தாசில்தார் உறுதியளித்ததால், அப்பகுதி மக்கள், மாணவ – மாணவியர் சாலை மறியலை கைவிட்டனர். இதனால், அப்பகுதியில் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.