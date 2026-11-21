இடிந்து விழும் நிலையில் அரசு கட்டடங்கள் பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு ஆபத்து
இடிந்து விழும் நிலையில் அரசு கட்டடங்கள் பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கு ஆபத்து
UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
பள்ளிப்பட்டு: பள்ளிகளின் எதிரே, பயன்பாடின்றி இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ள அரசு கட்டடங்களால், மாணவ – மாணவியருக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
பள்ளிப்பட்டில் இருந்து சோளிங்கர் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில், அத்திமாஞ்சேரிபேட்டை, காந்தி நகர் அருகே, அரசு மேல்நிலை மற்றும் உயர்நிலை பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இப்பள்ளிகளில், 2,000க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் படித்து வருகின்றனர்.
இப்பள்ளிகளுக்கு எதிரே, பயணியர் நிழற்குடை, மகளிர் சுய உதவிக் குழு கட்டடம், கால்நடை மருந்தக வளாகம் என, மூன்று அரசு கட்டடங்கள் அமைந்துள்ளன. இவை, நீண்ட காலமாக பயன்பாடின்றி, பராமரிப்பில்லாமல் சீரழிந்த நிலையில் உள்ளன.
குறிப்பாக, மகளிர் சுய உதவிக் குழு கட்டடத்தின் பக்கவாட்டு சுவர்கள் சிதிலமடைந்துள்ளன. மற்ற கட்டடங்களும் சேதமடைந்துள்ளதால், அவை எந்த நேரத்திலும் இடிந்து விழும் ஆபத்து உள்ளது.
பள்ளி முடிந்து பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் மாணவ – மாணவியர், இங்குள்ள நிழற்குடையை ஒட்டி பேருந்துக்காக காத்திருக்கின்றனர்.
நிழற்குடையும், அதை ஒட்டியுள்ள அரசு கட்டடங்களும் இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளதால், மாணவ – மாணவியர் அச்சத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.
எனவே, பயன்பாடின்றி சிதிலமடைந்துள்ள அரசு கட்டடங்களை இடித்து அகற்றி, புதிதாக பயணியர் நிழற்குடை கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மாணவ – மாணவியரின் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.