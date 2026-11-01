/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/வீட்டு முன் நிறுத்தியிருந்த ஸ்கூட்டர் திருட்டு
ADDED : அக் 31, 2026 06:57 PM
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திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு ஒன்றியம் நெடும்பரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் தேவராஜ், 36. இவர் நேற்று (அக்.,30) தனது இரு சக்கர வாகனமான ஆக்டிவ்வா ஸ்கூட்டியில் கனகம்மாசத்திரம் சென்றார். அங்கு பணிகளை முடித்துக் கொண்டு இரவு வீட்டிற்கு வந்து, இரு சக்கர வாகனத்தை வீட்டின் முன் நிறுத்திவிட்டு துாங்கச் சென்றார். இன்று (அக்.,31) அதிகாலை எழுந்து பார்த்த போது, இரு சக்கர வாகனம் மாயமானது.
இது குறித்து தேவராஜ் கொடுத்த புகாரின் பேரில் கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
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