கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வீணாகும் பறிமுதல் வாகனங்கள்
கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வீணாகும் பறிமுதல் வாகனங்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:54 PM
திருவள்ளூர்: குற்ற வழக்குகளின் போது போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள், திருவள்ளூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில், துருப்பிடித்து வீணாகி வருகின்றன.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காவல் நிலையங்களில், பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய வாகனங்கள், போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
அவ்வாறு பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனங்கள், வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்ததும், மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில், அவ்வப்போது ஏலம் விடப்படுவது வழக்கம்.
நல்ல நிலையில் உள்ள வாகனங்கள் ஏலம் விடப்பட்ட நிலையில், மிகவும் சேதமடைந்த வாகனங்கள், திருவள்ளூர் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதனால், கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், ‘காயலான்’ கடை போல் காட்சியளிப்பதாக, அங்கு வருவோர் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதன் காரணமாக, பாரம்பரிய கட்டடமான வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம், அதன் பழமையை இழந்து பரிதாபத்தில் உள்ளது.
மேலும், மழை, வெயில் காரணமாக, அனைத்து வாகனங்களும், துருப்பிடித்து, செடி, கொடிகள் சூழ்ந்து, துருப்பிடித்து வீணாகி வருகின்றன.
எனவே, கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் குவித்து வைக்கப்பட்ட வாகனங்களை அப்புறப்படுத்த, போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.