/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/மது பாட்டில்கள் விற்றவர் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 08:47 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த எஸ்.அக்ரஹாரம் பகுதியில், கள்ளச் சந்தையில் மது பாட்டில்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, திருத்தணி போலீசார், இன்று (நவ.,10) எஸ்.அக்ரஹாரம் காலனி பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட போது, மது பாட்டில்கள் வீட்டில் பதுக்கி வைத்து, கூடுதல் விலைக்கு விற்று வந்த, ஆறுமுகம், 57, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவர் விற்பனைக்கு வைத்திருந்த, 28 மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.