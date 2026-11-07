தொடர் குற்ற சம்பவங்கள் :வாலிபருக்கு 'குண்டாஸ்'

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ADDED : நவ 04, 2026 07:42 PM
பொதட்டூர்பேட்டை: தொடர் குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வந்த, ராஜதுரை, 24, என்ற வாலிபர், இன்று (நவ.,4) குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
பொதட்டூர்பேட்டை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட நொச்சிலி தலையாரி காலனியை சேர்ந்தவர் ராஜதுரை.
இவர், வாலிபர்களை வழிமறித்து மொபைல் போன்களை பறித்தது, மாணவர்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தது உள்ளிட்ட வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு, தற்போது சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இவர், அப்பகுதி மக்களை மிரட்டும் விதமாக, தொடர்ந்து பல்வேறு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டுள்ளதால், கலெக்டர் கவிதா பரிந்துரையின்படி, இன்று அவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க, எஸ்.பி., சாய் பிரணீத் உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, பொதட்டூர்பேட்டை இன்ஸ்பெக்டர் ராக்கிகுமாரி, புழல் சிறையில் இருந்த ராஜதுரையிடம், குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்படுவதற்கான உத்தரவு நகலை, இன்று வழங்கினார்.