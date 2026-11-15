கால்வாய் வசதி இல்லாததால் சாலையில் வழியும் கழிவுநீர்
கால்வாய் வசதி இல்லாததால் சாலையில் வழியும் கழிவுநீர்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:44 PM
திருவாலங்காடு: ராமஞ்சேரி ஊராட்சியில் கால்வாய் வசதி இல்லாததால், வீடுகளில் சேகரமாகும் கழிவுநீர் சாலையில் வழிந்தோடுகிறது. இதனால், தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
பூண்டி ஒன்றியம், ராமஞ்சேரி ஊராட்சியில் நடுத்தெரு, பூண்டி நெடுஞ்சாலை, ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் வசதி இல்லை. சில இடங்களில் கால்வாய் சேதமடைந்து உள்ளது. இதனால், கழிவுநீர் சாலைகளில் வழிந்தோடுகிறது.
பூண்டி நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி உள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சாலையில் செல்வதால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் துர்நாற்றத்தால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், பள்ளி மாணவ – மாணவியர் கழிவுநீரை மிதித்தப்படி செல்வதால், தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, ராமஞ்சேரி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.