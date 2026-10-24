‘ஓசி’யில் சிகரெட் கேட்டு கடைக்காரர் மீது தாக்குதல்
‘ஓசி’யில் சிகரெட் கேட்டு கடைக்காரர் மீது தாக்குதல்
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
பொதட்டூர்பேட்டை: இலவசமாக சிகரெட் கேட்டு, பெட்டிக்கடைக்காரரை தாக்கிய, அருண்குமார், 26, என்பவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பொதட்டூர்பேட்டை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட, நொச்சிலி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முனிமோகன் பாபு, 47. இவர், அதே கிராமத்தில் பெட்டிக்கடை நடத்தி வருகிறார்.
இன்று (அக்.,23) காலை, இவரது கடைக்கு வந்த ஒருவர், ‘ஓசி’யில் சிகரெட் கேட்டு தகராறு செய்துள்ளார். முனிமோகன் பாபு சிகரெட் தர மறுத்ததால், அவரை அந்த நபர் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்து தப்பினார்.
இதில் காயம் அடைந்த முனிமோகன் பாபுவை, அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு, பொதட்டூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார், தாக்குதல் நடத்திவிட்டு தப்பி ஓடிய நபரை தேடி வருகின்றனர்.
முதல் கட்ட விசாரணையில், தாக்குதல் நடத்தியவர், நொச்சிலி தோட்டி காலனியை சேர்ந்த அருண்குமார், 26, என தெரியவந்துள்ளதாக, போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.