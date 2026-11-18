துக்க நிகழ்ச்சியில் மோதல்: இரு தரப்பை சேர்ந்த ஆறு பேரிடம் விசாரணை
துக்க நிகழ்ச்சியில் மோதல்: இரு தரப்பை சேர்ந்த ஆறு பேரிடம் விசாரணை
UPDATED : நவ 18, 2026 11:13 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
திருத்தணி: திருத்தணி அருகே, துக்க நிகழ்ச்சியில் மோதலில் ஈடுபட்ட, இரு தரப்பைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருத்தணி அடுத்த நல்லாட்டூர் பகுதியைச் சேர்ந்த போலீஸ்காரர அந்தோணி, 55. உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு, இரு நாட்களுக்கு முன் இறந்து விட்டார்.
இந்த துக்க நிகழ்ச்சியில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சாம்சன், 38, உதயகுமார், 38, ஆகிய இருவரும் பங்கேற்றனர்.
அப்போது, முன்விரோதம் காரணமாக உதயகுமார், சாம்சன் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதில், உதயகுமாரை தாக்கிய சாம்சன், கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று இருசக்கர வாகனத்தில் திருத்தணி நகருக்கு வந்த சாம்சனை, உதயகுமார் அவரது உறவினர்கள் நித்து, ராசாத்தி, ஆரோன், கவுதம், அலெக்ஸ் ஆகியோர் வழிமறித்து தாக்கி, இருசக்கர வாகனத்தை சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, இரு தரப்பினரும் கொடுத்த புகாரின்படி, கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சாம்சன், உதயகுமார், நித்து, ஆரோன், ராசத்தி, கவுதம் என, 6 பேர் மீதும் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.