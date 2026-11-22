கும்மிடி ஏரியின் உபரிநீர் கால்வாயில் குப்பை கழிவுகளால் துர்நாற்றம்
கும்மிடி ஏரியின் உபரிநீர் கால்வாயில் குப்பை கழிவுகளால் துர்நாற்றம்
UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:34 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டியில் சாலையோரம் மற்றும் ஏரியின் உபரிநீர் கால்வாயில் குவிக்கப்பட்டு வரும் குப்பை கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், அடுத்தடுத்த ஏரிகளும் மாசடையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி கன்னியம்மன் கோவில் மேம்பாலம் தொடங்கி, ரயில்வே சுரங்கப்பாதை வரையிலான 1 கி.மீ., கும்மிடிப்பூண்டி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்டது.
இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில், நகரின் பொலிவு மற்றும் சுகாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில், கண்ட இடங்களில் குப்பை கழிவுகள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. குறிப்பாக, தேசிய நெடுஞ்சாலையோரம் உள்ள கும்மிடிப்பூண்டி ஈசா பெரிய ஏரிக்கரை மற்றும் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை பகுதியில், 100 மீட்டருக்கு துர்நாற்றம் வீசும் குப்பை கழிவுகள் மலைபோல் குவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதே பகுதியில், தேசிய நெடுஞ்சாலை குறுக்கே கடந்து செல்லும் ஈசா பெரிய ஏரியின் உபரிநீர் கால்வாயில், இறைச்சி கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன. இதனால், அடுத்தடுத்து உள்ள ஏரிகள் மாசடைந்து, மக்களும், கால்நடைகளும் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சுற்றியுள்ள உள்ளாட்சி நிர்வாகங்கள், தனியார் தொழிற்சாலைகள், இறைச்சி கடைக்காரர்கள், மேற்கண்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து கழிவுகளை குவித்து வருவதாக, இயற்கை ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சாலையோரம் மற்றும் ஏரியின் உபரிநீர் வால்வாயில் குவிக்கப்பட்டுள்ள கழிவுகளை, உடனே அகற்ற வேண்டும். மீண்டும் இதுபோன்று கழிவுகள் குவிக்காமல் இருக்க, சம்பந்தப்பட்டோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அடுத்தடுத்துள்ள ஏரிகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும்.
எனவே, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, குப்பை கழிவுகள் கொட்டுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, இயற்கை ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.