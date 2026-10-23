குடியிருப்பு பகுதியில் பாம்பு சிறுவர்கள் அலறியடித்து ஓட்டம்
குடியிருப்பு பகுதியில் பாம்பு சிறுவர்கள் அலறியடித்து ஓட்டம்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 09:34 PM
பள்ளிப்பட்டு: பொதட்டூர்பேட்டை குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்த பாம்பை கண்ட சிறுவர்கள், அலறியடித்து ஓட்டம்பிடித்தனர். தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், பாம்பை பத்திரமாக மீட்டனர்.
பொதட்டூர்பேட்டை, ஆறுமுகசுவாமி மலையடிவாரத்தில் உள்ள ஒற்றைவாடை தெருவில், நேற்று மாலை சிறுவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தனர். அப்போது, தெருவில் பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்து செல்வதை கண்டு சிறுவர்கள் அலறியடித்து ஓடினர்.
சிறுவர்களின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த பெற்றோர், பாம்பை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உடனே, பள்ளிப்பட்டு தீயணைப்பு நிலைய வீரர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், சாரைப் பாம்பை பத்திரமாக மீட்டனர். பின், புல்லூர் கிழக்கு காப்புக்காட்டில் பாம்பை பாதுகாப்பாக விடுவித்தனர்.
அதேபோல், பள்ளிப்பட்டு அடுத்த குமாரராஜபேட்டையில், தெருவில் ஊர்ந்து சென்ற 4 அடி நீளம் கொண்ட நல்லபாம்பை, நேற்று பள்ளிப்பட்டு தீயணைப்பு வீரர்களால் மீட்கப்பட்டது.