நகராட்சி கழிப்பறைக்குள் புகுந்த பாம்பால் பரபரப்பு
நகராட்சி கழிப்பறைக்குள் புகுந்த பாம்பால் பரபரப்பு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:14 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகராட்சி அலுவலக பெண்கள் கழிப்பறைக்குள் பாம்பு புகுந்ததால், பெண் அலுவலர் அலறி அடித்து ஓட்டம் பிடித்தார்.
திருத்தணி ம.பொ.சி., சாலையில், நகராட்சி அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு, 50க்கும் மேற்பட்ட அலுவலர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். நகராட்சி அலுவலகம் பின்புறம், ஆண், பெண் என, தனித்தனி கழிப்பறைகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், நேற்று மதியம், பொறியியல் பிரிவில் பணியாற்றும் பெண் அலுவலர் ஒருவர், கழிப்பறைக்கு சென்றார். அப்போது, கழிப்பறையில் ஆறரை அடி நீளமுள்ள பாம்பு ஒன்று இருந்ததை பார்த்து, அலறி அடித்துக் கொண்டு அலுவலகத்திற்குள் ஓடி வந்தார்.
பின், அலுவலக ஊழியர்கள், கழிப்பறையில் புகுந்த பாம்பை பிடித்து, பிளாஸ்டிக் கவரில் அடைத்து வனப்பகுதியில் விட்டனர்.
பிடிபட்ட பாம்பு, மரம் ஏறும் பாம்பு என, நகராட்சி ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர். இதனால், நகராட்சியில் அரை மணி நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.