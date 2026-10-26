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வீட்டில் புகுந்த நல்லபாம்பு மீட்பு

வீட்டில் புகுந்த நல்லபாம்பு மீட்பு

ADDED : அக் 25, 2026 07:47 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 07:47 PM

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திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த வேலஞ்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரியா, 35. இவரது வீட்டின் சமையல் அறையில், 2 அடி நீளமுள்ள நல்ல பாம்பு ஒன்று, இன்று (அக்.,25) மாலை புகுந்தது.

இதை பார்த்ததும் பிரியா, திருத்தணி தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தார். இதையடுத்து தீயணைப்பு வீரர்கள், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, அரை மணி நேரம் போராடி, நல்ல பாம்பை உயிருடன் பிடித்தனர்.

பின், கன்னிகாபுரம் வனப்பகுதியில் நல்ல பாம்பை விடுவித்தனர். இச்சம்பவத்தால், வேலஞ்சேரியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

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