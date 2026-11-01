காலை உணவில் பல்லி விழுந்த விவகாரம் சத்துணவு மையங்களில் கொசு வலை அமைக்கும் பணி தீவிரம்
காலை உணவில் பல்லி விழுந்த விவகாரம் சத்துணவு மையங்களில் கொசு வலை அமைக்கும் பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 31, 2026 04:27 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:24 PM
திருத்தணி: அரசு பள்ளியில் காலை உணவில் பல்லி விழுந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, திருத்தணி ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு பள்ளி சத்துணவு மையத்திற்கும் ஜன்னலுக்கு கொசு வலை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் அனைத்து அரசு பள்ளிகளில் எட்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு காலை உணவு அந்தந்த பள்ளிகளில் தயாரித்து வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த மாதம், 22ம் தேதி கடம்பத்துார் ஒன்றியத்தில் ஒரு அரசு பள்ளியில், காலை உணவில் பல்லி விழுந்தது தெரியாமல் மாணவர்கள் சாப்பிட்டதால், 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டு, அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர்.
இதையடுத்து, திருத்தணி ஒன்றியத்தில் அனைத்து அரசு பள்ளிகளில் இயங்கி வரும் சத்துணவு மையங்களில் விஷ ஜந்துக்கள் உள்ளே வராத அளவில் ஜன்னலுக்கு கொசு வலை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.
இது குறித்து திருத்தணி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் செல்வி கூறியதாவது:
திருத்தணி ஒன்றியத்தில், 27 ஊராட்சிகளில், 108 சத்துணவு மையங்கள் இயங்கி வருகிறது. இந்த மையத்தில் காலை மற்றும் மதிய உணவு தயாரித்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
கலெக்டர் கவிதா உத்தரவின் பேரில் சத்துணவு மையத்தின் ஜன்னல்களுக்கு கொசு வலை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. சத்துணவு மையத்தில் பராமரிப்பு பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
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