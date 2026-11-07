திருத்தணியில் இருந்து சிறப்பு பஸ் வரும் 10ம் தேதி வரை இயக்கம்
திருத்தணியில் இருந்து சிறப்பு பஸ் வரும் 10ம் தேதி வரை இயக்கம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:17 PM
திருத்தணி: தீபாவளியை முன்னிட்டு திருத்தணியில் இருந்து வெளியூர் செல்லும் பயணியரின் வசதிக்காக, நேற்று முதல் 25 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
திருத்தணி வருவாய் கோட்டத்தில், வெளி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர், அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்களில் பணிபுரிகின்றனர்.
இவர்கள், தீபாவளியை கொண்டாட சொந்த ஊர் செல்லும் வகையில், திருத்தணி அரசு போக்குவரத்து பணிமனை சார்பில் திருச்சி, விழுப்புரம், திண்டிவனம், புதுச்சேரி, கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு, 25 சிறப்பு பேருந்துகள் நேற்று முதல் இயக்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து, திருத்தணி அரசு போக்குவரத்து பணிமனை மேலாளர் ஞானசேகரன் கூறுகையில், “தீபாவளியை ஒட்டி சொந்த ஊர்களுக்கு மக்கள் சென்று வருவதற்கு வசதியாக, வரும் 10ம் தேதி வரை, திருத்தணி பேருந்து நிலையம், கிளாம்பாக்கம் மற்றும் மாதவரம் ஆகிய பேருந்து நிலையங்களில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்,’’ என்றார்.